Агаларов: когда рядом проходили Карлос и Это’О – не брал автографы и не фотографировался

Нападающий футбольного клуба «Уфа» и сборной России Гамид Агаларов рассказал об отношении к автографам и совместным фото с популярными футболистами.
«В сборной общаюсь со всеми. Тут нет закрытых, а на обеде за столом сидим с Джикией, Ахметовым и Бакаевым. Делал ли с кем-то селфи? У меня такого вообще нет. Помню, когда я был в академии «Анжи», то проходили рядом Роберто Карлос и Это'О – я не брал автограф и не фотографировался. Так же когда дядя брал меня в раздевалку «Анжи» в то время. Может быть, спокойнее отношусь к автографам и совместным фото, потому что я из футбольной семьи», — сказал Агаларов в эксклюзивном интервью с Григорием Телингатером.
Напомним, сегодня, 8 октября, состоится матч 7-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Россия — Словакия. Встреча пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Посмотреть игру Россия — Словакия в прямом эфире можно будет на телеканале «Россия 1».
- 8 октября 2021
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