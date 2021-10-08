Отец Влашича раскритиковал Виктора Гончаренко и Алексея Березуцкого

Йошко Влашич, отец полузащитника «Вест Хэма» Николы Влашича, раскритиковал бывших наставников своего сына.
«В первую половину сезона после приезда в Москву ЦСКА играл в лучший футбол за все три года, которые провёл там Никола. Ожидалось, что молодой ЦСКА «взорвётся». Этого не произошло. Большой зимний перерыв ЦСКА использовал плохо. Подготовка была слабо продумана, тренер [Виктор Гончаренко] внёс не очень удачные тактические изменения, и вместо того, чтобы весной выиграть чемпионат, они с самого начала потеряли важные очки, и их амбиции рухнули. Следующий сезон принёс Николе титул лучшего игрока России, но весной команда снова просела из-за неоднократных ошибок в длительной зимней подготовке и проиграла битву за чемпионский титул.
«Милан» очень хотел Николу. Но договориться с ЦСКА не удалось. Никола многое перенёс в прошедший трансферный период. Он знал, что ему нужно уйти, если он хочет сохранить прогресс. Он надеялся, что после Евро в Москву вообще не вернётся. Тренировки клуба не отличались высокой интенсивностью, новый тренер [Алексей Березуцкий] не позволял никому из своих игроков оставаться после тренировок. Затем последовала критика в публичном пространстве. Никола был беспокойным и измождённым. В конце концов, он отправился в Лондон и подписал контракт. Его агент проделал большую работу», – цитирует отца Влашича nacional.hr.
- 8 октября 2021
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