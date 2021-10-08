«Понял — так продолжаться не может». Агаларов рассказал, что перевернуло его карьеру

Нападающий футбольного клуба «Уфа» и сборной России Гамид Агаларов ответил на вопрос о переломном моменте своей карьеры.

«Что было самое тяжёлое, чтобы пробиться в РПЛ? Переход из молодёжного футбола во взрослый. Есть ребята, которые великолепно играют по юношам, но растворяются на уровне взрослых. Тогда и включается характер, который необходим. Нужно доказывать. В моём случае – это аренда в «Волгарь» в начале этого года. До этого всё складывалось нормально, я играл в РПЛ, а потом меня отправили в ФНЛ. Тогда и щёлкнуло в голове – так не может продолжаться. Что именно? Лишний вес. Я долго не играл, когда у меня было под 80 кило, и думал, что это мой игровой вес. Когда скинул 4-5, то стало намного легче. Понял, что мой потолок – 75,5. Больше не надо. Сейчас вешу 75,1.

С приходом в «Уфу» стал больше обороняться. Считаю, что это только в плюс пошло. Футболист должен уметь действовать на разных позициях. В «Уфе» много индивидуальной работы. Во всём: от теории до тренажёрного зала. Много занимаются с игроками, у которых дискомфорт в определённых мышцах. Так же, если кто-то не до конца понимает перестроения в игре – своя работа», — сказал Агаларов в эксклюзивном интервью с Григорием Телингатером.