Деян Ловрен: похоже, развязка группу ждёт в Сплите, где Хорватия примет Россию

Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен поделился мнением по поводу ближайших матчей в отборе к чемпионату мира – 2022.
«Хорватию ждут две очень непростые игры против Кипра и Словакии. Такие же трудные матчи предстоят и сборной России. Считаю, что та команда, которая окажется успешнее по итогам предстоящих ближайших игр, сделает весомую заявку на первое место в группе. С другой стороны, сейчас обе сборные имеют одинаковое количество очков, разница лишь в забитых и пропущенных мячах. Так что, похоже, развязка ждет нас в Сплите, где Хорватия примет Россию», — цитирует Ловрена «Матч ТВ».
Напомним, сегодня, 8 октября, состоится матч 7-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Россия — Словакия. Встреча пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.
- 8 октября 2021
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