Агаларов рассказал, как у него получается забивать голы чаще, чем бить мимо ворот

Нападающий футбольного клуба «Уфа» и сборной России Гамид Агаларов прокомментировал свою результативность в Российской Премьер-Лиге.

«Дриблинга у меня особо нет, но я стараюсь его тренировать после занятий. Какую черту бы выделил?

Характер, наверное. Без него вообще нет спортсмена. В академии «Анжи» был плакат: «Трудолюбие побеждает талант, если талант ленится». Сколько во мне таланта, а сколько трудолюбия?

В мире только один человек, кто талантлив от бога – Лионель Месси. Но мой кумир – Роналду.

Он сделал себя сам. Очень много работает над собой. У меня таланта не так много. В моём случае важнее трудолюбие.

Как у меня получается забивать чаще, чем бить мимо ворот? Я не так много бью. Стараюсь не бить из-за штрафной, больше нахожусь в створе ворот. Делаю то, что у меня получается. Порой удаётся быстро принимать решения», — сказал Агаларов в эксклюзивном интервью с Григорием Телингатером.