Криштиану Роналду отреагировал на признание его лучшим игроком месяца в АПЛ

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, признанный лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам сентября, опубликовал пост, посвящённый этому событию.
«Горжусь, что меня выбрали игроком месяца среди стольких прекрасных футболистов в Премьер-лиге. Спасибо всем моим одноклубникам в «Манчестер Юнайтед», я не смог бы этого добиться без них. Давайте продолжать упорно работать, и результаты придут», — написал Роналду.
Пост доступен в «инстаграме» Криштиану Роналду.
В список претендентов на награду также входили Мохамед Салах («Ливерпуль»), Жоау Канселу («Манчестер Сити»), Антонио Рюдигер («Челси»), Аллан Сент-Максимен («Ньюкасл Юнайтед») и Исмаила Сарр («Уотфорд»).
Самые опасные моменты Роналду после возвращения в АПЛ
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