Россия — Словакия: смотреть онлайн, прямая трансляция, по какому каналу покажут

Сегодня, 8 октября, состоится матч отборочного турнира чемпионата мира — 2022 по футболу, в котором сборная России сыграет с национальной командой Словакии. Встречу примет стадион «Ак Барс Арена», расположенный в Казани. Начало матча запланировано на 21:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Россия 1».
Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H, набрав 13 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место. Словакия (9) – на третьей позиции.
Напомним, помимо встречи со Словакией, сборной России в октябре и ноябре предстоит провести ещё три матча отборочного турнира чемпионата мира — 2022 — с национальными командами Словении (11 октября), Кипра (11 ноября) и Хорватии (14 ноября). Также соперником россиян по группе H является сборная Мальты.
- 8 октября 2021
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