«Мисс Спартак» вошла в тренерский штаб Руя Витории

Победительница конкурса «Мисс Спартак 2019» Ольга Смирнова вошла в тренерский штаб команды, сообщается на официальном сайте московского клуба.
Публикация доступна в «инстаграме» Ольги Смирновой.
Смирнова будет работать на должности «Тренер по физической подготовке».
Ранее Смирнова работала в академии «Спартака». Также специалистка является двукратной чемпионкой России и мастером спорта по лёгкой атлетике.
Московский «Спартак» набрал 16 очков в 10 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
Следующий матч подопечные португальца Руя Витории проведут с московским «Динамо» в рамках 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Арена» 16 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
- 8 октября 2021
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