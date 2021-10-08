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Погба ответил на вопрос о возвращении в «Ювентус»

Погба ответил на вопрос о возвращении в «Ювентус»
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба после матча 1/2 финала Лиги наций со сборной Бельгии (3:2) высказался о своём будущем. Контракт француза с английским клубом истекает по окончании сезона. Ранее появились слухи, согласно которым он может вернуться в «Ювентус».

«Мне нравится Турин! Я часто общаюсь с бывшими одноклубниками по «Юве», например, с Дибалой. Но я сейчас выступаю за «Манчестер Юнайтед». У меня контракт до конца июня, а там посмотрим. Я хочу в нынешнем сезоне выступать на самом высоком уровне. А там уже будет видно, что дальше», — цитирует Погба Mediaset.

Погба уже выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год. Затем он перешёл в «Манчестер Юнайтед», воспитанником которого и является. Английский клуб заплатил за полузащитника € 105 млн.

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