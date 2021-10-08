Галактионов поделился ожиданиями от матча с Северной Ирландией в рамках отбора на ЧЕ-2023

Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов поделился ожиданиями от матча с Северной Ирландией в рамках отбора на чемпионат Европы 2023 года для спортсменов, не достигших 23 лет.



«На сегодняшний день большая часть игроков провела полноценный микроцикл в сборной. Были футболисты, которые приехали с небольшими болячками, которые удалось устранить. На данный момент все готовятся к важнейшей игре.

Времени не так много, это стандартный микроцикл сборной — четыре дня. Поэтому определённое время ушло на восстановление ребят, а также на обсуждение игровой тактики. Мы акцентировали внимание ребят на игровую модель, на то, что мы хотим видеть от команды в предстоящей встрече и на определённые моменты в действиях сборной Северной Ирландии.

Мы хотим играть агрессивно с высоким давлением, быстро двигать мяч, чтобы наши футболисты понимали, что делать на поле в определённых ситуациях как в атаке, так и в обороне и при стандартных положениях. Самое главное — чтобы люди видели и понимали нашу игровую концепцию», — цитирует тренера пресс-служба РФС.