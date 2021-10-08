Галактионов поделился ожиданиями от матча с Северной Ирландией в рамках отбора на ЧЕ-2023

Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов поделился ожиданиями от матча с Северной Ирландией в рамках отбора на чемпионат Европы 2023 года для спортсменов, не достигших 23 лет.
«На сегодняшний день большая часть игроков провела полноценный микроцикл в сборной. Были футболисты, которые приехали с небольшими болячками, которые удалось устранить. На данный момент все готовятся к важнейшей игре.
Времени не так много, это стандартный микроцикл сборной — четыре дня. Поэтому определённое время ушло на восстановление ребят, а также на обсуждение игровой тактики. Мы акцентировали внимание ребят на игровую модель, на то, что мы хотим видеть от команды в предстоящей встрече и на определённые моменты в действиях сборной Северной Ирландии.
Мы хотим играть агрессивно с высоким давлением, быстро двигать мяч, чтобы наши футболисты понимали, что делать на поле в определённых ситуациях как в атаке, так и в обороне и при стандартных положениях. Самое главное — чтобы люди видели и понимали нашу игровую концепцию», — цитирует тренера пресс-служба РФС.
- 8 октября 2021
-
19:11
-
19:02
-
19:01
-
18:57
-
18:47
-
18:38
-
18:34
-
18:26
-
18:12
-
18:10
-
18:00
-
17:45
-
17:33
-
17:26
-
17:25
-
17:20
-
16:52
-
16:50
-
16:45
-
16:30
-
16:20
-
16:00
-
15:55
-
15:53
-
15:45
-
15:36
-
15:35
-
15:31
-
15:00
-
14:55
-
14:34
-
14:30
-
14:23
-
14:10
-
13:58