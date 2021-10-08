Хачатурянц высказался о назначении Перейры на пост руководителя департамента судейства

Исполняющий обязанности президента Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц прокомментировал назначение Витора Перейры на должность руководителя департамента судейства РФС.

«Почему мы всё время обращаемся к опыту иностранных специалистов? Здесь несколько факторов. Первый и самый главный — европейский специалист высшей категории снимает большое количество вопросов ангажированности. Это ни в коем случае камень в огород отечественных специалистов, у нас великие люди есть в судействе — Фурса, Левников, Баскаков, Зуев и другие. Но мы живём в мире более богатом на эмоции, хотелось бы убрать некоторые эмоции со стороны клубов. В адрес Перейры ничего домыслить невозможно. У Витора фантастическое сочетание топового судьи и опыта организационной работы. Такого опыта не хватило Виктору Кашшаи», — сказал Хачатурянц в эфире «Матч ТВ».