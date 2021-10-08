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Ашот Хачатурянц зарегистрирован кандидатом на пост президента РПЛ

Ашот Хачатурянц зарегистрирован кандидатом на пост президента РПЛ
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Исполняющий обязанности президента Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц был зарегистрирован кандидатом на пост президента лиги. Об этом сообщает сайт лиги.

«По состоянию на последний день срока, отведённого для выдвижения кандидатов, единственный зарегистрированный участник – председатель судейского комитета РФС Ашот Рафаилович Хачатурянц, которого выдвинул целый ряд клубов-членов АФК РПЛ. 5 октября на заседании Общего собрания Хачатурянц был единогласно избран исполняющим обязанности президента лиги в связи с уходом Сергея Прядкина, руководившего организацией с 2007 года. Выборы нового президента РПЛ назначены на 22 ноября», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Российской Премьер-Лиги.

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