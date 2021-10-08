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«Милан» продаст зимой Кастильехо, которым интересовался ЦСКА

«Милан» продаст зимой Кастильехо, которым интересовался ЦСКА
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«Милан» намеревается во время зимнего трансферного окна продать двух футболистов, сообщает Calciomercato. Миланцы планируют расстаться с защитником Андреа Конти и полузащитником Самуэлем Кастильехо.

Конти может покинуть команду на правах свободного агента, а Кастильехо будет выставлен на трансфер.

Примечательно, что оба игрока ещё не приняли участия ни в одном матче в нынешнем сезоне.

Во время летнего трансферного окна ЦСКА проявлял интерес к Кастильехо, но хотел взять игрока в аренду. «Милан» будет готов расстаться с полузащитником примерно за € 6 млн. Его нынешний контракт с «Миланом» истекает в июне 2023 года.

Сообщалось, что ЦСКА хотел взять Кастильехо в бесплатную аренду, что не устроило «Милан».

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