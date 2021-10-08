Карадениз: хочу, чтобы мою мечеть в Калинино официально открывал президент Турции

Бывший футболист «Рубина» Гёкдениз Карадениз прокомментировал ход строительства мечети под Казанью.

«Что могу рассказать о встрече с мэром Казани? Разговаривали о футболе, подарил ему один подарок, а также поговорили о мечети. Жил и играл 11 лет в Казани, добивался успеха, оставил хорошую память о себе. Поэтому хотел построить тут мечеть. Почему именно в Калинино, в 15 километрах от Казани? Главное — что там до этого не было мечети. В Калинино есть мусульмане, их не мало. Узнал об этом и решил построить там мечеть. В начале этой стройки был вместе с Рустамом Нургалиевичем Миннихановым, рассказал ему о своих идеях. Он их одобрил и сказал, что место очень хорошее.

Пандемия не сильно повлияла — фактически закончили стройку до неё. Она повлияла очень сильно только на дату официального открытия мечети — могли бы сделать это пораньше, но не получилось из-за пандемии. У нас в работе сейчас только парковка и благоустройство территории. В остальном всё готово.

Хочу, чтобы мечеть официально открывал президент Турции. Это моё желание. Однако чётко по дате пока сказать не могу», — цитирует Карадениза «Матч ТВ».