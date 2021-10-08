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Кузяев появился на матче между Россией и Словакией в защитной маске

Кузяев появился на матче между Россией и Словакией в защитной маске
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Сегодня, 8 октября, сборная России проводит матч отборочного турнира чемпионата мира — 2022 по футболу с национальной командой Словакии. Встреча проходит на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Матч начался в 21:45 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Словакия.

Полузащитник сборной России Далер Кузяев играет в защитной маске. Нападающий Фёдор Смолов вышел на поле без неё. Напомним, недавно на одной из тренировок российской национальной команды два футболиста столкнулись, а Далер Кузяев получил травму лица. Смолов в том столкновении также пострадал. Фёдор появился на поле без защитной маски, однако под его глазом есть синяк.

Встречу обслуживает бригада судей из Испании во главе с Антонио Матеу Лаосом. Помогают ему ассистенты Пау Себрьян Девис и Роберто Дель Паломар. Резервный рефери — Хосе Луис Мунуэра. За VAR отвечает арбитр Хуан Мартинес, которому помогает ассистент Теодоро Собрино.

Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H, набрав 13 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место.

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