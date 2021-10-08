Луческу отложил возвращение в Киев из Румынии
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Киевское «Динамо» приступило к подготовке к матчу 11-го тура УПЛ со «Львовом», который состоится 16 октября. В чемпионате Украины наступила двухнедельная пауза. Динамовцы получили несколько дней отдыха, а 7 октября они возобновили тренировки.
Тренировочным процессом руководят помощники главного тренера команды Мирчи Луческу, сообщает Metaratings.com.ua. По данным источника, румынский специалист вернётся в Киев из Румынии позднее.
Ожидается, что он прилетит в воскресенье, 10 октября. В первой тренировке киевлян участвовало лишь восемь футболистов.
Киевское «Динамо» возглавляет турнирную таблицу УПЛ. Киевляне в 10 матчах набрали 26 очков. Второе место занимает донецкий «Шахтёр», который набрал 23 очка.
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