19 клубов АПЛ объединились против покупки «Ньюкасла» инвесторами из Саудовской Аравии

Разгневанные клубы Премьер-лиги обрушились на руководство английской Премьер-лиги с многочисленными жалобами и требуют экстренного собрания по поводу приобретения «Ньюкасла» инвесторами из Саудовской Аравии. Как сообщает Guardian, остальные 19 клубов высшего дивизиона объединились против данной сделки.



Издание отмечает, что такое требование со стороны клубов является не попыткой сорвать сделку, а скорее методом высказывания своих претензий по поводу неё. Далеко не все в Великобритании довольны вмешательством Королевства Саудовская Аравия в АПЛ. Многие правозащитники не верят, что само ближневосточное государство не имеет отношения к приобретению «Ньюкасла».



В самой же Саудовской Аравии заявляют, что фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF), приобретающий «Ньюкасл», не имеет прямого отношения к государству. В инвестиционную группу также входят PCP Capital Partners и RB Sports & Media. Раньше главой английского клуба был миллиардер Майк Эшли. Ранее сообщалось, что сделка о продаже «Ньюкасла» оценивается в € 350 млн.

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