Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Россия — Словакия, результат матча 08 октября 2021, счёт 1:0, отбор ЧМ-2022

Сборная России обыграла Словакию в отборочном турнире чемпионата мира — 2022
Комментарии

Сегодня, 8 октября, сборная России проводила матч отборочного турнира чемпионата мира — 2022 по футболу с национальной командой Словакии. Встреча проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Матч начался в 21:45 мск. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Словакия. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Защитник сборной Словакии Милан Шкриньяр на 24-й минуте забил мяч в свои ворота. Сергей Терехов от радиуса сделал передачу к левому краю штрафной на Арсена Захаряна, тот сразу же прострелил во вратарскую, где Шкриньяр в подкате срезал мяч в свои ворота.

Встречу обслуживала бригада судей из Испании во главе с Антонио Матеу Лаосом. Помогали ему ассистенты Пау Себрьян Девис и Роберто Дель Паломар. Резервный рефери — Хосе Луис Мунуэра. За VAR отвечал арбитр Хуан Мартинес, которому помогал ассистент Теодоро Собрино.

Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H, набрав 16 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место.

ЧМ-2022 - Европа. Группа H. 7-й тур
08 октября 2021, пятница. 21:45 МСК
Россия
Окончен
1 : 0
Словакия
1:0 Шкриньяр – 24' (автогол)
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021