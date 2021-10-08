Нидерланды обыграли Латвию, Турция и Норвегия поделили очки

В матче 7-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в группе G сборная Нидерландов добыла победу над Латвией. Встреча проходила на стадионе «Даугава» в Риге (Латвия) и завершилась со счётом 1:0. Победный гол нидерландцев забил Дави Классен — передачу на него отдал Мемфис Депай.
В параллельных матчах группы сборная Норвегии в гостях поделила очки с Турцией (1:1), а команда Черногории одержала разгромную победу над Гибралтаром — 4:0.
Нидерланды в семи матчах набрали 16 очков и лидируют в группе. Норвегия (14) — на второй строчке, Турция (12) — третья, Черногория (11) — четвёртая. Сборная Гибралтара (0) находится на последнем месте.
Уже в понедельник, 11 октября все команды проведут очередные матчи отборочного этапа ЧМ-2022: Нидерланды сыграют с Гибралтаром, Норвегия — с Черногорией, тогда как Латвия примет на собственном стадионе Турцию.
- 8 октября 2021
-
23:57
-
23:47
-
23:41
-
23:40
-
23:38
-
23:37
-
23:18
-
23:14
-
23:00
-
22:59
-
22:51
-
22:46
-
22:20
-
22:12
-
21:59
-
21:55
-
21:46
-
21:45
-
21:36
-
21:16
-
20:50
-
20:32
-
20:21
-
20:00
-
19:52
-
19:49
-
19:39
-
19:32
-
19:11
-
19:02
-
19:01
-
18:57
-
18:47
-
18:38
-
18:34