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Нидерланды обыграли Латвию, Турция и Норвегия поделили очки

Нидерланды обыграли Латвию, Турция и Норвегия поделили очки
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В матче 7-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в группе G сборная Нидерландов добыла победу над Латвией. Встреча проходила на стадионе «Даугава» в Риге (Латвия) и завершилась со счётом 1:0. Победный гол нидерландцев забил Дави Классен — передачу на него отдал Мемфис Депай.

ЧМ-2022 - Европа. Группа G. 7-й тур
08 октября 2021, пятница. 21:45 МСК
Латвия
Окончен
0 : 1
Нидерланды
0:1 Классен – 19'

В параллельных матчах группы сборная Норвегии в гостях поделила очки с Турцией (1:1), а команда Черногории одержала разгромную победу над Гибралтаром — 4:0.

ЧМ-2022 - Европа. Группа G. 7-й тур
08 октября 2021, пятница. 21:45 МСК
Турция
Окончен
1 : 1
Норвегия
1:0 Актюркоглу – 6'   1:1 Торстведт – 41'
ЧМ-2022 - Европа. Группа G. 7-й тур
08 октября 2021, пятница. 21:45 МСК
Гибралтар
Окончен
0 : 3
Черногория
0:1 Марушич – 7'   0:2 Бечирай – 44' (пен)   0:3 Бечирай – 68'

Нидерланды в семи матчах набрали 16 очков и лидируют в группе. Норвегия (14) — на второй строчке, Турция (12) — третья, Черногория (11) — четвёртая. Сборная Гибралтара (0) находится на последнем месте.

Уже в понедельник, 11 октября все команды проведут очередные матчи отборочного этапа ЧМ-2022: Нидерланды сыграют с Гибралтаром, Норвегия — с Черногорией, тогда как Латвия примет на собственном стадионе Турцию.

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