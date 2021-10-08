Нидерланды обыграли Латвию, Турция и Норвегия поделили очки

В матче 7-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в группе G сборная Нидерландов добыла победу над Латвией. Встреча проходила на стадионе «Даугава» в Риге (Латвия) и завершилась со счётом 1:0. Победный гол нидерландцев забил Дави Классен — передачу на него отдал Мемфис Депай.

В параллельных матчах группы сборная Норвегии в гостях поделила очки с Турцией (1:1), а команда Черногории одержала разгромную победу над Гибралтаром — 4:0.

Нидерланды в семи матчах набрали 16 очков и лидируют в группе. Норвегия (14) — на второй строчке, Турция (12) — третья, Черногория (11) — четвёртая. Сборная Гибралтара (0) находится на последнем месте.



Уже в понедельник, 11 октября все команды проведут очередные матчи отборочного этапа ЧМ-2022: Нидерланды сыграют с Гибралтаром, Норвегия — с Черногорией, тогда как Латвия примет на собственном стадионе Турцию.