Чехия не удержала победу в матче с Уэльсом

В Праге на стадионе «Эден» состоялся матч квалификации чемпионата мира 2022 года. Сборная Чехии в матче группы E принимала команду Уэльса.

Встреча закончилась со счётом 2:2. На 36-й минуте Аарон Рэмси открыл счёт, отличившись с передачи Неко Уильямса. Но после этого чехи забили дважды. В концовке первого тайма отличился Якуб Пешек, а в начале второй половины встречи забил Дэнни Уорд, отправивший мяч в свои ворота.

Впрочем, Уэльс ушёл от поражения. На 69-й минуте решающий мяч забил Дэниел Джеймс. Сборные Чехии и Уэльса набрали по восемь очков. Команды занимают 2-е и 3-е места, отставая от лидирующей Бельгии на 8 очков. Но Уэльс провёл на один матч меньше, чем Бельгия и Чехия.

В следующем матче Чехия сыграет в гостях с Беларусью, а Уэльс отправится в гости в Эстонию.