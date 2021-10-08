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Чехия не удержала победу в матче с Уэльсом

Чехия не удержала победу в матче с Уэльсом
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В Праге на стадионе «Эден» состоялся матч квалификации чемпионата мира 2022 года. Сборная Чехии в матче группы E принимала команду Уэльса.

Встреча закончилась со счётом 2:2. На 36-й минуте Аарон Рэмси открыл счёт, отличившись с передачи Неко Уильямса. Но после этого чехи забили дважды. В концовке первого тайма отличился Якуб Пешек, а в начале второй половины встречи забил Дэнни Уорд, отправивший мяч в свои ворота.

Впрочем, Уэльс ушёл от поражения. На 69-й минуте решающий мяч забил Дэниел Джеймс. Сборные Чехии и Уэльса набрали по восемь очков. Команды занимают 2-е и 3-е места, отставая от лидирующей Бельгии на 8 очков. Но Уэльс провёл на один матч меньше, чем Бельгия и Чехия.

В следующем матче Чехия сыграет в гостях с Беларусью, а Уэльс отправится в гости в Эстонию.

ЧМ-2022 - Европа. Группа E. 7-й тур
08 октября 2021, пятница. 21:45 МСК
Чехия
Окончен
2 : 2
Уэльс
0:1 Рэмси – 36'   1:1 Пешек – 38'   2:1 Уорд – 49' (автогол)   2:2 Джеймс – 69'
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