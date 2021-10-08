Эстония обыграла Беларусь в матче квалификации ЧМ-2022

В Таллине на стадионе «Ле Кок Арена — Лиллекюла» состоялся матч квалификации чемпионата мира 2022 года. Сборная Эстонии во встрече 7-го тура группы E принимала команду Беларуси.

Встреча закончилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Счёт в матче на 57-й минуте открыл Эрик Сорга. А уже в компенсированное время точку в матче поставил Сергей Зенёв.

Сборная Эстонии одержала первую победу в квалификационном турнире ЧМ-2022. Эстонцы набрали пять очков и поднялись на 4-е место в турнирной таблице. В свою очередь, сборная Беларуси занимает 5-е место, набрав три очка. Лидирует в группе E сборная Бельгии, набравшая 16 очков.

В следующем туре Эстония будет принимать Уэльс, а Беларусь сыграет в гостях с Чехией.