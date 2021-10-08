Россия владела мячом 26% времени и нанесла на 18 ударов меньше, чем сборная Словакии

В сегодняшнем матче со сборной Словакии национальная команда России нанесла 9 ударов по воротам соперника, в то время как словаки 27 раз пробили по воротам российской команды.
Также игроки сборной России нанесли всего один удар в створ ворот соперника. Национальная команда Словакии 5 раз ударила по воротам подопечных Карпина. Помимо этого, российская сборная владела мячом 26% игрового времени, её соперники — 74% матча.
Напомним, сегодняшнее противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу сборной России. Автогол в матче забил защитник сборной Словакии Милан Шкриньяр. Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H, набрав 16 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место.
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