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Германия добыла волевую победу над Румынией, Армения разошлась миром с Исландией

Германия добыла волевую победу над Румынией, Армения разошлась миром с Исландией
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В матче 7-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в группе J сборная Германии добыла непростую победу над командой Румынии. Встреча проходила на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге и завершилась со счётом 2:1. За немцев голами отличились Серж Гнабри и Томас Мюллер. Единственный гол гостей на счету Яниса Хаджи.

ЧМ-2022 - Европа. Группа J. 7-й тур
08 октября 2021, пятница. 21:45 МСК
Германия
Окончен
2 : 1
Румыния
0:1 Хаджи – 9'   1:1 Гнабри – 52'   2:1 Мюллер – 81'

В параллельных матчах группы сборная Северной Македонии в гостях разгромила Лихтенштейн (4:0), а команда Армении поделила очки с Исландией (1:1).

ЧМ-2022 - Европа. Группа J. 7-й тур
08 октября 2021, пятница. 21:45 МСК
Лихтенштейн
Окончен
0 : 4
Северная Македония
0:1 Велковски – 39'   0:2 Алиоски – 66' (пен)   0:3 Николов – 74'   0:4 Чурлинов – 83'
ЧМ-2022 - Европа. Группа J. 7-й тур
08 октября 2021, пятница. 21:45 МСК
Исландия
Окончен
1 : 1
Армения
0:1 Оганесян – 35'   1:1 Йоуханнессон – 77'

Германия в семи матчах набрала 18 очков и лидирует в группе. Северная Македония (12) — на второй строчке, Армения (12) — третья, Румыния (10) — четвёртая. Сборная Лихтенштейна (1) находится на последнем месте.

Уже в понедельник, 11 октября все команды проведут очередные матчи отборочного этапа ЧМ-2022: Северная Македония сыграет с Германией, Румыния — с Арменией, тогда как Исландия примет на своём стадионе Лихтенштейн.

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