Германия добыла волевую победу над Румынией, Армения разошлась миром с Исландией

В матче 7-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в группе J сборная Германии добыла непростую победу над командой Румынии. Встреча проходила на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге и завершилась со счётом 2:1. За немцев голами отличились Серж Гнабри и Томас Мюллер. Единственный гол гостей на счету Яниса Хаджи.
В параллельных матчах группы сборная Северной Македонии в гостях разгромила Лихтенштейн (4:0), а команда Армении поделила очки с Исландией (1:1).
Германия в семи матчах набрала 18 очков и лидирует в группе. Северная Македония (12) — на второй строчке, Армения (12) — третья, Румыния (10) — четвёртая. Сборная Лихтенштейна (1) находится на последнем месте.
Уже в понедельник, 11 октября все команды проведут очередные матчи отборочного этапа ЧМ-2022: Северная Македония сыграет с Германией, Румыния — с Арменией, тогда как Исландия примет на своём стадионе Лихтенштейн.
- 8 октября 2021
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