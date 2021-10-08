Дюрица: Россия, безусловно, отскочила, Словакия была лучше во всех компонентах

Бывший защитник «Локомотива» и сборной Словакии Ян Дюрица поделился мнением о результате матча квалификации ЧМ-2020. Сборная Словакии в гостях уступила России со счётом 0:1.
«Сборная Словакии в матче с Россией была лучше во всех компонентах. Да и голевых моментов мы создали намного больше. Российская команда, забив первой, перестроилась и, как следствие, стала играть от защиты. Словакам было нечего терять: бросили все силы, чтобы сравнять, а потом, если повезёт — выиграть.
По самоотдаче русские были лучше. Футболисты России здорово сыграли в защите, а вратарь вообще был один из лучших на поле. Словаки атаковали, но, к сожалению, ничего не смогли поделать. Россия, безусловно, отскочила, но кому от этого легче? Все забудут игру: в истории останется один лишь результат. Поздравлю россиян. Важная победа для вас», — сказал Дюрица в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 9 октября 2021
-
01:20
-
01:18
-
01:11
-
01:01
-
00:58
-
00:54
-
00:47
-
00:42
-
00:37
-
00:35
-
00:24
-
00:24
-
00:19
-
00:18
-
00:14
-
00:11
-
00:10
- 8 октября 2021
-
23:59
-
23:59
-
23:58
-
23:57
-
23:47
-
23:41
-
23:40
-
23:38
-
23:37
-
23:18
-
23:14
-
23:00
-
22:59
-
22:51
-
22:46
-
22:20
-
22:12
-
21:59