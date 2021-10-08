Дюрица: Россия, безусловно, отскочила, Словакия была лучше во всех компонентах

Бывший защитник «Локомотива» и сборной Словакии Ян Дюрица поделился мнением о результате матча квалификации ЧМ-2020. Сборная Словакии в гостях уступила России со счётом 0:1.

«Сборная Словакии в матче с Россией была лучше во всех компонентах. Да и голевых моментов мы создали намного больше. Российская команда, забив первой, перестроилась и, как следствие, стала играть от защиты. Словакам было нечего терять: бросили все силы, чтобы сравнять, а потом, если повезёт — выиграть.

По самоотдаче русские были лучше. Футболисты России здорово сыграли в защите, а вратарь вообще был один из лучших на поле. Словаки атаковали, но, к сожалению, ничего не смогли поделать. Россия, безусловно, отскочила, но кому от этого легче? Все забудут игру: в истории останется один лишь результат. Поздравлю россиян. Важная победа для вас», — сказал Дюрица в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.