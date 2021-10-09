Хачатурянц оценил игру сборной России в матче со Словакией

Исполняющий обязанности президента Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц прокомментировал игру сборной России в матче со Словакией.
«Впечатление прекрасное — есть и результат в виде трех очков. Я думаю, что есть объективные причины, почему не смогли хорошо сыграть, имею в виду травмы, и не пошла игра. Мне кажется, что очень здорово провёл все замены Карпин. Он убрал тех, у кого не пошла игра, и считаю, что это сильная работа тренера. Нам помогла удача и хорошая игра Сафонова», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, вчерашнее противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу сборной России. Автогол в матче забил защитник сборной Словакии Милан Шкриньяр. Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H, набрав 16 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место.
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