Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хачатурянц оценил игру сборной России в матче со Словакией

Хачатурянц оценил игру сборной России в матче со Словакией
Комментарии

Исполняющий обязанности президента Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц прокомментировал игру сборной России в матче со Словакией.

«Впечатление прекрасное — есть и результат в виде трех очков. Я думаю, что есть объективные причины, почему не смогли хорошо сыграть, имею в виду травмы, и не пошла игра. Мне кажется, что очень здорово провёл все замены Карпин. Он убрал тех, у кого не пошла игра, и считаю, что это сильная работа тренера. Нам помогла удача и хорошая игра Сафонова», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, вчерашнее противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу сборной России. Автогол в матче забил защитник сборной Словакии Милан Шкриньяр. Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H, набрав 16 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место.

Новость по теме
Сборная России установила антирекорд владения в отборочном матче на чемпионат мира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021