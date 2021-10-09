Карпин: качество игры не удовлетворяет. Бывают матчи, когда ничего не получается

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвёл итоги матча квалификации ЧМ-2022 со сборной Словакии. Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу россиян.



«Результатом довольны, а по качеству лучше вообще ничего не говорить. Всё и так было видно на поле. Понятно, что качество игры не удовлетворяет. Такие матчи бывают, когда ничего не получается, особенно в атаке. В таких случаях надо терпеть, показывать, что мы команда.



По настрою и самоотдаче вопросов нет никаких к ребятам. Друг за друга все бились, умирали на поле. Где-то удача повернулась к нам лицом из-за этого. Терехов и Чистяков сыграли достойно. Нельзя говорить отдельно от команды, но для первой игры достойно.



По ходу матча мы перестроились на игру с Бариновым в качестве третьего центрального защитника — 5-4-1. Ждали, проводили контратаки. Было ли тревожно? Очень.



Сейчас главное — восстановление после тяжёлых 90 минут. Было много работы без мяча, поэтому сначала надо восстановить игроков», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

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