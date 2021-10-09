Карпин: качество игры не удовлетворяет. Бывают матчи, когда ничего не получается

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвёл итоги матча квалификации ЧМ-2022 со сборной Словакии. Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу россиян.
«Результатом довольны, а по качеству лучше вообще ничего не говорить. Всё и так было видно на поле. Понятно, что качество игры не удовлетворяет. Такие матчи бывают, когда ничего не получается, особенно в атаке. В таких случаях надо терпеть, показывать, что мы команда.
По настрою и самоотдаче вопросов нет никаких к ребятам. Друг за друга все бились, умирали на поле. Где-то удача повернулась к нам лицом из-за этого. Терехов и Чистяков сыграли достойно. Нельзя говорить отдельно от команды, но для первой игры достойно.
По ходу матча мы перестроились на игру с Бариновым в качестве третьего центрального защитника — 5-4-1. Ждали, проводили контратаки. Было ли тревожно? Очень.
Сейчас главное — восстановление после тяжёлых 90 минут. Было много работы без мяча, поэтому сначала надо восстановить игроков», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».
- 9 октября 2021
-
01:20
-
01:18
-
01:11
-
01:01
-
00:58
-
00:54
-
00:47
-
00:42
-
00:37
-
00:35
-
00:24
-
00:24
-
00:19
-
00:18
-
00:14
-
00:11
-
00:10
- 8 октября 2021
-
23:59
-
23:59
-
23:58
-
23:57
-
23:47
-
23:41
-
23:40
-
23:38
-
23:37
-
23:18
-
23:14
-
23:00
-
22:59
-
22:51
-
22:46
-
22:20
-
22:12
-
21:59