Турнирная таблица группы H: Хорватия и Россия увеличили отрыв от преследователей

В группе H квалификации чемпионата мира 2022 года состоялись очередные матчи. После 7-го тура сборные России и Хорватии, лидирующие в группе, ещё сильнее оторвались от преследователей.
1-е место в турнирной таблице сохраняет сборная Хорватии, разгромившая в гостях Кипр со счётом 3:0. Хорваты набрали 16 очков.
Столько же очков у сборной России, обыгравшей на своём поле Словакию со счётом 1:0. Но россияне уступают хорватам по разнице забитых и пропущенных мячей.
На 3-е место поднялась сборная Словении, набравшая 10 очков. В 7-м туре словенцы разгромили команду Мальты со счётом 4:0. 4-е место занимает Словакия (9). Далее располагаются Мальта (4) и Кипр (4).
В следующем туре Хорватия будет принимать Словакию, а Россия сыграет в гостях со Словенией.
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