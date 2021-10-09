Турнирная таблица группы H: Хорватия и Россия увеличили отрыв от преследователей

В группе H квалификации чемпионата мира 2022 года состоялись очередные матчи. После 7-го тура сборные России и Хорватии, лидирующие в группе, ещё сильнее оторвались от преследователей.

1-е место в турнирной таблице сохраняет сборная Хорватии, разгромившая в гостях Кипр со счётом 3:0. Хорваты набрали 16 очков.

Столько же очков у сборной России, обыгравшей на своём поле Словакию со счётом 1:0. Но россияне уступают хорватам по разнице забитых и пропущенных мячей.

На 3-е место поднялась сборная Словении, набравшая 10 очков. В 7-м туре словенцы разгромили команду Мальты со счётом 4:0. 4-е место занимает Словакия (9). Далее располагаются Мальта (4) и Кипр (4).

В следующем туре Хорватия будет принимать Словакию, а Россия сыграет в гостях со Словенией.