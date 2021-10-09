Сергей Терехов: главное — победа и три очка

Защитник сборной России Сергей Терехов оценил игру с национальной командой Словакии.

«Узнал, что выйду играть в основе, непосредственно на установке перед матчем. Объявили состав за два часа до начала игры. Особо никаких эмоций не было. Приятно, что тренер доверил такой ответственный матч. Я уже немолодой игрок, поэтому знал, как настраиваться. Всё было как обычно, как перед обычной игрой. Играть в сборной — это была не мечта, а цель. Она осуществилась. Но после дебюта хочется большего, поэтому нужно ставить перед собой новые цели.



Думаю, сейчас на первом месте результат. Да, качество игры, наверное, не такое, как все хотели видеть. Но на то есть несколько причин, ряд субъективных, очень много потерь в составе. Безусловно, мы хотели сыграть по-другому, но после забитого гола отдали инициативу, чего не стоило делать. Но главное — победа и три очка», — сказал Терехов в эфире «Матч ТВ».