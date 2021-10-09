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Полузащитник сборной Словакии Гараслин: сыграй с Россией третий тайм, забили бы

Полузащитник сборной Словакии Гараслин: сыграй с Россией третий тайм, забили бы
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Полузащитник сборной Словакии Лукаш Гараслин высказался о поражении своей команды в матче 7-го тура квалификации ЧМ-2022 со сборной России. Встреча, проходившая в Казани, закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

«Создали моментов очень много, но не получилось забить. Сыграй мы третий тайм, забили бы, наверное. Но так случилось. Мы хорошо играли в атаке сегодня. Если с Хорватией будем лучше распоряжаться нашими шансами, то можем забить первыми», — передаёт слова Гараслина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 7-го тура сборные России и Хорватии, лидирующие в группе, ещё сильнее оторвались от преследователей.
1-е место в турнирной таблице сохраняет сборная Хорватии, разгромившая в гостях Кипр со счётом 3:0. Хорваты набрали 16 очков.

Столько же очков у сборной России, обыгравшей на своём поле Словакию со счётом 1:0. Но россияне уступают хорватам по разнице забитых и пропущенных мячей.

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