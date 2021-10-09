Главный тренер Словакии: мы были лучше России, но иногда даже максимума недостаточно

Главный тренер сборной Словакии Штефан Таркович прокомментировал поражение своих подопечных в матче с командой России (0:1).



«Большое разочарование. Могли добиться результата, давила необходимость победить. С точки зрения качества, доминирования — наша лучшая игра за долгое время. Играли против очень качественного соперника. Но всё решает игра в штрафной. В своей штрафной допустили ошибку, в чужой не завершали моменты. Не хватало мастерства, надо поработать над реализацией.



Иногда максимума недостаточно. Мы сделали всё для победы, были лучше соперника. Но финальная фаза — это важно. Соперники оказались эффективнее нас. Россия показала организованную игру. Они сражались, играли на высоком уровне. Но это мы не смогли взять три очка, хотя могли это сделать по игре.



Газон? Не сказал бы, что были проблемы, которые мешали. Газон новый, ему надо прижиться», — передаёт слова Тарковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.