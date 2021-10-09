Карпин: в первом тайме не получилось вообще ничего. Тренировки — одно, игра — другое

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвёл итоги матча квалификации ЧМ-2022 со сборной Словакии. Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу россиян.



«В первом тайме не получалось то, что планировали в плане прессинга. Не получалось вообще ничего. Тренировки — одно, игра — другое. Сегодня не делали так, как надо. Хуже, чем с Хорватией. Не получилась игра с мячом, тяжело бегать без него, делали ошибки. Сил на атаку после потерь не хватало. С чем связано такое большое количество потерь — на этот вопрос у меня пока ответа нет.



Бывают дни, когда ничего не получается. Результат слава богу в первом тайме был в нашу пользу. Раз не получалось в атаке, хотели обезопасить себя у своих ворот. Перестроились на 5-4-1, Баринова опустили вниз, а потом выпустили Чистякова, чтобы обезопасить ворота от больших проблем. Слава богу, что доиграли до нужного результата», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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