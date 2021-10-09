Карпин: в первом тайме не получилось вообще ничего. Тренировки — одно, игра — другое

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвёл итоги матча квалификации ЧМ-2022 со сборной Словакии. Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу россиян.
«В первом тайме не получалось то, что планировали в плане прессинга. Не получалось вообще ничего. Тренировки — одно, игра — другое. Сегодня не делали так, как надо. Хуже, чем с Хорватией. Не получилась игра с мячом, тяжело бегать без него, делали ошибки. Сил на атаку после потерь не хватало. С чем связано такое большое количество потерь — на этот вопрос у меня пока ответа нет.
Бывают дни, когда ничего не получается. Результат слава богу в первом тайме был в нашу пользу. Раз не получалось в атаке, хотели обезопасить себя у своих ворот. Перестроились на 5-4-1, Баринова опустили вниз, а потом выпустили Чистякова, чтобы обезопасить ворота от больших проблем. Слава богу, что доиграли до нужного результата», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 9 октября 2021
-
01:20
-
01:18
-
01:11
-
01:01
-
00:58
-
00:54
-
00:47
-
00:42
-
00:37
-
00:35
-
00:24
-
00:24
-
00:19
-
00:18
-
00:14
-
00:11
-
00:10
- 8 октября 2021
-
23:59
-
23:59
-
23:58
-
23:57
-
23:47
-
23:41
-
23:40
-
23:38
-
23:37
-
23:18
-
23:14
-
23:00
-
22:59
-
22:51
-
22:46
-
22:20
-
22:12
-
21:59