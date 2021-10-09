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Мостовой: помните, раньше «Усы надежды» были? А где усы-то сейчас? Нам надо быть скромнее

Мостовой: помните, раньше «Усы надежды» были? А где усы-то сейчас? Нам надо быть скромнее
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой порассуждал на тему перспектив национальной команды в отборочном цикле чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«У нас шесть очков отрыва от Словении, Словакия нас тоже вряд ли догонит. Про первое место можно забыть? Рано так говорить, очков-то у нас одинаковое количество. Сегодня и Румыния могла выиграть у Германии. Нам надо просто быть спокойнее, меньше рассуждать.

Посмотришь на поле: вышел кто-то, в девятку пробил – и всё. И где все эти рассуждения? Помните, раньше «Усы надежды» были, на Красной площади гуляли? А где усы-то сейчас? Надо быть скромнее, спокойнее», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H, набрав 16 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место. Располагающаяся на третьей строчке Словения имеет 10 очков, у Словакии — ещё на один пункт меньше.

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