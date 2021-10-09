Карпин назвал лучшего игрока сборной России в матче со Словакией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал голкипера Матфея Сафонова лучшим игроком матча со Словакией (1:0).

«Я очень доволен самоотдачей, самоотверженностью. Это была команда, которая умирала и билась. На полусогнутых бежала до конца, все друг за друга. Команда в этом отношении была.

Выделять по такой игре не стал бы никого. Но на этом фоне — и Терехов, и Сутормин, и Чистяков смотрелись достойно. Звёзд с неба не хватали, но достойно. Чистяков вышел надёжно, на своём уровне. Что показывает у себя в клубе, на таком уровне и сыграл. У Гильерме есть проблемы с ахиллом, но это не первый месяц. Ему в сентябре это не мешало играть. Травма не сыграла роли в выборе вратаря. Отыграли на ноль. Матвей спас в нескольких моментах, он лучший игрок матча. К сожалению. Для меня, когда вратарь лучший игрок матча — это плохо. Значит, команда сыграла не очень. Бакаев неплохо смотрелся, но надо было отрабатывать назад, ему было тяжеловато. Поэтому его замена связана с усталостью», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H, набрав 16 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место.