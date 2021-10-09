Карпин: Словакия нормально создала моментов. В трёх предыдущих матчах столько не создавали

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал победу в матче седьмого тура отборочной стадии ЧМ-2022 со сборной Словакии. (1:0).
«Нельзя брать все четыре игры под одну гребенку. Сегодня можно сказать, что была удача, плюс мастерство защитников и вратаря. Но удачу надо заслужить. Сегодня себя ребята показали командой. Футбольный бог сегодня нам отдал должное, удача повернулась к нам лицом. Словакия нормально создала нам моментов. В трёх предыдущих матчах столько не создавали. Джикия-Дивеев — ими доволен, как и всеми. Но доволен игрой в обороне, самоотдачей. Игра в атаке зависит от всей команды. Игра в защите тоже зависит не только от Джикии и Дивеева. К ним и Баринов опускался, и Чистяков. Не выход Глебова связан не с едой точно. Он отдыхал, как и весь «Ростов». Он разминался, мог выйти, но вышли другие игроки. С питанием это точно не связано», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H, набрав 16 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место.
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