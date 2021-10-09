Карпин: на следующую игру с капитанской повязкой может выйти и Захарян

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мыслями о матче квалификации ЧМ-2022 со сборной Словакии. Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу россиян. В частности, специалист пояснил выбор капитана, которым на сегодняшнюю игру был назначен Далер Кузяев.
«Капитан Кузяев? На следующую игру может выйти и Захарян. Он тоже не самый громкий игрок на поле. Кричать можно и без повязки. Джикия кричит, руководить обороной и без повязки. Для капитанства необязательно орать. Если вы так думаете, то ошибаетесь.
Плохой прессинг в самом начале связываю не с тем, что состав был несыгран. Это связано не с тем, что ребята вышли впервые в таком сочетании. Времени как не было перед Хорватией, так и не было сейчас, чтобы синхронизировать прессинг. Это должно работать, как швейцарские часы. На это нужно много времени. С Хорватией концентрация была запредельная, поэтому получалось лучше, чем сегодня», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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