Карпин: поле в Казани было не лучшего качества

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил состояние поля «Ак Барс Арены» в Казани, на который проходил матч квалификации ЧМ-2022 со сборной Словакии. Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу россиян.



«Поле было мягкое, не самого лучшего качества, много песка, трава молодая. Но что есть, то есть. Но оно было одинаковым для обеих команд. Но за такое время невозможно сделать идеальное поле, агрономы постарались сделать всё возможное», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H, набрав 16 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место. Располагающаяся на третьей строчке Словения имеет 10 очков, у Словакии — ещё на один пункт меньше.

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