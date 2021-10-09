«11 друзей Карпина», Смолов с фингалом и подарок Заболотного. Фото победы сборной России

8 октября в Казани на стадионе «Казань Арена» в матче седьмого тура отборочного турнира на ЧМ-2022 в группе H сборная России одержала победу над национальной командой Словакии. Встреча завершилась со счётом 1:0.
Этот матч стал четвёртым подряд, в котором российская команда избегает пропущенных мячей. Ровно столько же сборной руководит Валерий Карпин.
Последний пропущенный сборной России мяч случился ещё в конце июня — в матче третьего тура группового этапа Евро-2020. Тогда ещё подопечные Станислава Черчесова со счётом 1:4 проиграли Дании.
Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H, набрав 16 очков в шести матчах.
Лучшие кадры с матча Россия — Словакия — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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