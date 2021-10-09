Рахимов: сборная России была похожа на команды, которые находятся совсем внизу

Российский тренер Рашид Рахимов высказался о победе сборной России над Словакией (1:0) в 7-м туре квалификационного турнира ЧМ-2022.

«Сама игра не оставила приятные впечатления. Надо откровенно сказать, что игра нам совершенно не удалась. Словаки имели такое преимущество над нами. Мы возвращаемся на сутки назад и видим, как играют испанцы, итальянцы, бельгийцы, французы. Сегодня, к сожалению, мы были немножко похожи на команды, которые находятся совсем внизу», — цитирует Рахимова «Матч ТВ».

Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H, набрав 16 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место. В следующем туре сборная России встретится со Словенией. Матч состоится 11 октября в Мариборе на стадионе «Людски врт», начало матча — в 21:45 мск. Сборная Словакии в этот же день сыграет с Хорватией.