Рахимов: сборная России была похожа на команды, которые находятся совсем внизу

Российский тренер Рашид Рахимов высказался о победе сборной России над Словакией (1:0) в 7-м туре квалификационного турнира ЧМ-2022.
«Сама игра не оставила приятные впечатления. Надо откровенно сказать, что игра нам совершенно не удалась. Словаки имели такое преимущество над нами. Мы возвращаемся на сутки назад и видим, как играют испанцы, итальянцы, бельгийцы, французы. Сегодня, к сожалению, мы были немножко похожи на команды, которые находятся совсем внизу», — цитирует Рахимова «Матч ТВ».
Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H, набрав 16 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место. В следующем туре сборная России встретится со Словенией. Матч состоится 11 октября в Мариборе на стадионе «Людски врт», начало матча — в 21:45 мск. Сборная Словакии в этот же день сыграет с Хорватией.
- 9 октября 2021
-
07:17
-
07:08
-
05:21
-
02:00
-
01:57
-
01:42
-
01:38
-
01:20
-
01:18
-
01:11
-
01:01
-
00:58
-
00:54
-
00:47
-
00:42
-
00:37
-
00:35
-
00:24
-
00:24
-
00:19
-
00:18
-
00:14
-
00:11
-
00:10
- 8 октября 2021
-
23:59
-
23:59
-
23:58
-
23:57
-
23:47
-
23:41
-
23:40
-
23:38
-
23:37
-
23:18
-
23:14