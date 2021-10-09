Газзаев — о матче сборной России: важные три очка, но качество игры нужно улучшать

Экс-главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о матче национальной команды со сборной Словакии в отборке к ЧМ-2022. Россияне обыграли соперника со счётом 1:0.

«Важные три очка, однако если говорить про качество игры, то, безусловно, его надо значительно улучшать. Вся наша игра была построена практически на контратаках: мы 90 минут защищались, но хотел бы подчеркнуть, что важен был результат. Соперник владел мячом в процентном соотношении приблизительно 70 на 30.

Отметил в качестве лучшего игрока нашего вратаря Матвея Сафонова. Он безупречно сыграл и выручил команду. Хотел бы поздравить нашу команду с победой, так как матч был важнейшим. Очки сейчас терять нельзя», — цитирует Газзаева ТАСС.

Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H, набрав 16 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место.

В следующем туре сборная России встретится со Словенией. Матч состоится 11 октября в Мариборе на стадионе «Людски врт», начало матча — в 21:45 мск. Сборная Словакии в этот же день сыграет с Хорватией.