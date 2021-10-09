Газзаев — о матче сборной России: важные три очка, но качество игры нужно улучшать

Экс-главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о матче национальной команды со сборной Словакии в отборке к ЧМ-2022. Россияне обыграли соперника со счётом 1:0.
«Важные три очка, однако если говорить про качество игры, то, безусловно, его надо значительно улучшать. Вся наша игра была построена практически на контратаках: мы 90 минут защищались, но хотел бы подчеркнуть, что важен был результат. Соперник владел мячом в процентном соотношении приблизительно 70 на 30.
Отметил в качестве лучшего игрока нашего вратаря Матвея Сафонова. Он безупречно сыграл и выручил команду. Хотел бы поздравить нашу команду с победой, так как матч был важнейшим. Очки сейчас терять нельзя», — цитирует Газзаева ТАСС.
Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H, набрав 16 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место.
В следующем туре сборная России встретится со Словенией. Матч состоится 11 октября в Мариборе на стадионе «Людски врт», начало матча — в 21:45 мск. Сборная Словакии в этот же день сыграет с Хорватией.
- 9 октября 2021
-
09:00
-
08:20
-
07:44
-
07:17
-
07:08
-
05:21
-
02:00
-
01:57
-
01:42
-
01:38
-
01:20
-
01:18
-
01:11
-
01:01
-
00:58
-
00:54
-
00:47
-
00:42
-
00:37
-
00:35
-
00:24
-
00:24
-
00:19
-
00:18
-
00:14
-
00:11
-
00:10
- 8 октября 2021
-
23:59
-
23:59
-
23:58
-
23:57
-
23:47
-
23:41
-
23:40
-
23:38