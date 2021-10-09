Шкриньяр объяснил свой автогол в матче со сборной России

Защитник «Интера» и сборной Словакии Милан Шкриньяр прокомментировал свой автогол в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой России (0:1).
«Я тянулся за мячом в падении без надобности и не знал, есть ли за мной игрок. В этом моменте возникло недопонимание», — приводит слова Шкриньяра Pravda.sk.
Напомним, Шкриньяр на 24-й минуте забил мяч в свои ворота. Сергей Терехов от радиуса сделал передачу к левому краю штрафной на Арсена Захаряна, тот сразу же прострелил во вратарскую, где Шкриньяр в подкате срезал мяч в свои ворота.
Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H, набрав 16 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место.
- 9 октября 2021
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