Шкриньяр объяснил свой автогол в матче со сборной России

Защитник «Интера» и сборной Словакии Милан Шкриньяр прокомментировал свой автогол в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой России (0:1).



«Я тянулся за мячом в падении без надобности и не знал, есть ли за мной игрок. В этом моменте возникло недопонимание», — приводит слова Шкриньяра Pravda.sk.



Напомним, Шкриньяр на 24-й минуте забил мяч в свои ворота. Сергей Терехов от радиуса сделал передачу к левому краю штрафной на Арсена Захаряна, тот сразу же прострелил во вратарскую, где Шкриньяр в подкате срезал мяч в свои ворота.



Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H, набрав 16 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место.