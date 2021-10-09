«Не матч, а трагедия». Аршавин — о победе сборной России во встрече со Словакией

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин подвёл итоги матча квалификации ЧМ-2022 со сборной Словакии. Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу россиян.



«Словаки переигрывали нас в середине. Нам не удавалось зацепиться за мяч. Соперник был и быстрее, и прессинг нам не удавался. Этот матч — парадокс. Словаки заслуживали победу, а в итоге проиграли. Не матч, а трагедия. Для нас с точки зрения игры, для Словакии с точки зрения результата», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».



Напомним, вчерашнее противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу сборной России. Автогол в матче забил защитник сборной Словакии Милан Шкриньяр. Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H, набрав 16 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место.