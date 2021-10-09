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Денис Макаров покинул расположение сборной России

Денис Макаров покинул расположение сборной России
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Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров покинул расположение сборной России из-за повреждения, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

«В связи с выявленным у Дениса Макарова микроповреждением мышцы голени тренерским и медицинским штабами принято решение о досрочном возвращении футболиста в расположение клуба», — отметил старший врач сборной России Владимир Хайтин.

Накануне сборная России провела матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой Словакии. Встреча, прошедшая на стадионе «Казань Арена», завершилась победой российской команды со счётом 1:0. Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H, набрав 16 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место. Располагающаяся на третьей строчке Словения имеет 10 очков, у Словакии — ещё на один пункт меньше.

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