Видеообзор важнейшей победы сборной России в матче со Словакией в отборе к ЧМ-2022

8 октября сборная России проводила матч отборочного турнира чемпионата мира — 2022 по футболу с национальной командой Словакии. Встреча проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Матч ТВ».
Защитник сборной Словакии Милан Шкриньяр на 24-й минуте забил мяч в свои ворота. Сергей Терехов от радиуса сделал передачу к левому краю штрафной на Арсена Захаряна, тот сразу же прострелил во вратарскую, где Шкриньяр в подкате срезал мяч в свои ворота.
Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H, набрав 16 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место.
- 9 октября 2021
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