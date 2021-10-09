Видеообзор важнейшей победы сборной России в матче со Словакией в отборе к ЧМ-2022

8 октября сборная России проводила матч отборочного турнира чемпионата мира — 2022 по футболу с национальной командой Словакии. Встреча проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

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Защитник сборной Словакии Милан Шкриньяр на 24-й минуте забил мяч в свои ворота. Сергей Терехов от радиуса сделал передачу к левому краю штрафной на Арсена Захаряна, тот сразу же прострелил во вратарскую, где Шкриньяр в подкате срезал мяч в свои ворота.



Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H, набрав 16 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место.