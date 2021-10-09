Саутгейт — об отказе игроков вакцинироваться: они легче поддаются влиянию теорий заговора

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением об отказе некоторых футболистов прививаться от коронавирусной инфекции.



«Это всего лишь моё предположение, но, возможно, футболисты думают, что у них уже есть антитела. В их возрасте они легче поддаются влиянию всяких теорий заговора, потому что больше времени проводят в социальных сетях. Насколько я могу судить, существует небольшая путаница. Как уже говорил ранее, не вижу лучшего способа преодолеть пандемию, чем вакцинация. Никто пока не придумал ничего лучше. Да, игроки придумали причины, по которым их нельзя осуждать за отказ прививаться, но я не слышал, чтобы они предлагали более эффективное решение. Это сложная проблема, неоднозначная, поэтому люди неохотно обсуждают её», — приводит слова Саутгейта The Independent.

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