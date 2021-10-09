«СКА-Хабаровск» уступил «Балтике», получив две красные карточки

9 октября «СКА-Хабаровск» принимал «Балтику» в 16-м туре Футбольной национальной лиги. Встреча прошла на стадионе «имени Владимира Ленина» в Хабаровске. Матч завершился победой гостей со счётом 2:0.



На 38-й минуте полузащитник «СКА-Хабаровск» Валентин Андямов получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. На 51-й минуте хавбек «Балтики» Артём Попов открыл счёт. А на 77-й минуте полузащитник гостей Владислав Лазарев удвоил преимущество. На 85-й минуте вратарь «СКА-Хабаровск» Владимир Сугробов получил прямую красную карточку.



«СКА-Хабаровск» набрал 28 очков за 16 матчей и занимает пятое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Балтика» (21) — на 10-й позиции. Она добыла первую победу под руководством нового главного тренера Сергея Игнашевича.