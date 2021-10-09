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«СКА-Хабаровск» уступил «Балтике», получив две красные карточки

«СКА-Хабаровск» уступил «Балтике», получив две красные карточки
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9 октября «СКА-Хабаровск» принимал «Балтику» в 16-м туре Футбольной национальной лиги. Встреча прошла на стадионе «имени Владимира Ленина» в Хабаровске. Матч завершился победой гостей со счётом 2:0.

На 38-й минуте полузащитник «СКА-Хабаровск» Валентин Андямов получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. На 51-й минуте хавбек «Балтики» Артём Попов открыл счёт. А на 77-й минуте полузащитник гостей Владислав Лазарев удвоил преимущество. На 85-й минуте вратарь «СКА-Хабаровск» Владимир Сугробов получил прямую красную карточку.

«СКА-Хабаровск» набрал 28 очков за 16 матчей и занимает пятое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Балтика» (21) — на 10-й позиции. Она добыла первую победу под руководством нового главного тренера Сергея Игнашевича.

ФНЛ - Первый дивизион. 16-й тур
09 октября 2021, суббота. 08:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
0 : 2
Балтика
Калининград
0:1 Попов – 51'   0:2 Лазарев – 77'
Удаления: Андямов – 38', Сугробов – 85' / нет
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