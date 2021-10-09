Выборы нового президента РПЛ пройдут 22 ноября, в списке один кандидат — Хачатурянц

Избирательный комитет Российской Премьер-Лиги завершил приём заявок для участия в выборах президента РПЛ, сообщает пресс-служба турнира. Выборы нового президента РПЛ назначены на 22 ноября.



Регистрация кандидатов проходила с 5 по 8 октября. В выборах будет участвовать один претендент — Ашот Хачатурянц. С 5 октября он исполняет обязанности президента РПЛ в связи с уходом Сергея Прядкина.



Напомним, Сергей Прядкин подал в отставку с поста президента Российской Премьер-Лиги. Ранее сообщалось, что в период подготовки и проведения новых выборов исполняющим обязанности президента лиги станет, вероятно, один из руководителей клубов РПЛ. Прядкин возглавлял Российскую Премьер-Лигу с 2007 года. В 2020 году Прядкин был переизбран на новый пятилетний срок.

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