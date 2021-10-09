Вайсс — о поражении Словакии: Карпину повезло. Вратарь с большим будущим выручил Россию

Бывший главный тренер сборной Словакии Владимир Вайсс прокомментировал поражение национальной команды в матче квалификационной стадии чемпионата мира — 2022 с Россией (0:1).



«У нас было больше шансов, большое преимущество, но получили автогол. Великолепно сыграл вратарь [Матвей Сафонов], удача была на стороне России. Когда Шкриньяр делал подкат, то, видимо, думал, что за спиной есть игрок. Он сам великолепный игрок, пытался выручить вратаря, но мяч срикошетил в собственные ворота.



Карпин играл вторым номером и исходил из того качества игроков, которые у него есть. Звёздные футболисты, такие как Александр Головин, Артём Дзюба, у него не играли, он действовал от обороны, ему повезло. Молодой вратарь с огромным будущим выручил вашу команду», — цитирует Вайсса ТАСС.

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