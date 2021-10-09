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Виталий Мешков обслужит матч отбора ЧМ-2022 Нидерланды — Гибралтар

Виталий Мешков обслужит матч отбора ЧМ-2022 Нидерланды — Гибралтар
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УЕФА назначил бригаду арбитров, которая будет работать на матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Нидерланды — Гибралтар, сообщается на официальном сайте организации.

Встречу обслужит российская бригада судей во главе с Виталием Мешковым. Помогать ему будут ассистенты Игорь Демешко и Дмитрий Сафьян. Четвёртый рефери — Кирилл Левников.

Матч отборочного турнира ЧМ-2022 Нидерланды — Гибралтар состоится 11 октября на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме (Нидерланды). Начало встречи — в 21:45 мск.

Сборная Нидерландов в 7 матчах набрала 16 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы G отбора ЧМ-2022. Гибралтар (0) — на последнем, 6-м месте. Соперниками команд по группе являются сборные Норвегии, Турции, Черногории и Латвии.

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