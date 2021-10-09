Анатолий Байдачный обратился к недовольным болельщикам сборной России

Бывший тренер «Ростова» Анатолий Байдачный высказался о победе сборной России в матче отборочного этапа ЧМ-2022 со сборной Словакии (1:0).



«По результату вроде как всё хорошо, но качество игры не удовлетворяет. Ну а что вы хотели? Заново формируется команда, где много молодёжи. Точно не был наигран состав: посмотрите, сколько было больных и травмированных. Надо отдать должное тренерскому штабу: российская команда грамотно выстроила тактику. Играли от обороны и, как следствие, не проиграли. Да, в некоторых моментах повезло, но везёт тому, кто везёт. Что касается соперника, у словаков опытная команда с хорошим подбором игроков. Победа над Словакией в данной ситуации — это шаг вперёд.



Со Словенией в Мариборе нужно сыграть точно так же, как и со Словакией. Единственное, исключить те ошибки, которые были. Устроит ли минимальная победа? Нам надо молиться на 1:0. Думаю, всё будет нормально



Болельщики недовольны игрой? Вы ж поймите, для них должно быть всё взаимосвязано. Если будет хорошая игра, но при этом сборная не попадёт на чемпионат мира, они скажут: «Да что нам эта игра, если в итоге пролетели мимо ЧМ»? Представим, что сборная отберётся на ЧМ, в таком случае услышим: «Что нам там делать с такой игрой?». Это рассуждения болельщиков, за которыми я наблюдаю всю жизнь. Обращаюсь к ним: редко бывает, когда сборная показывает хорошую игру и постоянно побеждает. Была, например, сборная Испании, которая выигрывала всё подряд… В те годы у испанцев был великий подбор игроков. Даже не знаю, когда подобное случится ещё раз. В своё время была Бразилия, но разве сейчас они показывают что-то выдающееся? Мне самому хотелось бы, чтобы наши игроки были выше уровнем. Условия, созданные в стране и в командах, позволяют совершенствоваться», — сказал Байдачный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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