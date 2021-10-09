Адриен Рабьо заразился коронавирусом и пропустит финал Лиги наций УЕФА

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Адриен Рабьо пропустит финальный матч Лиги наций УЕФА с национальной командой Испании, сообщает пресс-служба Федерации футбола Франции (FFF).



У футболиста выявлена коронавирусная инфекция. После того как результаты тестирования на COVID-19 стали известны, Рабьо был изолирован от команды. Тренерский штаб не сможет вызвать в расположение сборной игрока на замену, поэтому Дидье Дешам сможет рассчитывать на 21 футболиста в матче с Испанией.



Финал Лиги наций УЕФА Испания — Франция состоится завтра, 10 октября, на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия). Начало встречи — в 21:45 мск. В полуфинале турнира испанская сборная обыграла национальную команду Италии (2:1), а Франция одержала волевую победу в матче с Бельгией (3:2).

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