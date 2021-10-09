Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Адриен Рабьо заразился коронавирусом и пропустит финал Лиги наций УЕФА

Адриен Рабьо заразился коронавирусом и пропустит финал Лиги наций УЕФА
Комментарии

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Адриен Рабьо пропустит финальный матч Лиги наций УЕФА с национальной командой Испании, сообщает пресс-служба Федерации футбола Франции (FFF).

У футболиста выявлена коронавирусная инфекция. После того как результаты тестирования на COVID-19 стали известны, Рабьо был изолирован от команды. Тренерский штаб не сможет вызвать в расположение сборной игрока на замену, поэтому Дидье Дешам сможет рассчитывать на 21 футболиста в матче с Испанией.

Финал Лиги наций УЕФА Испания — Франция состоится завтра, 10 октября, на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия). Начало встречи — в 21:45 мск. В полуфинале турнира испанская сборная обыграла национальную команду Италии (2:1), а Франция одержала волевую победу в матче с Бельгией (3:2).

Новость по теме
Гризманн: Франция обязана выигрывать Лигу наций, иначе Коке будет надо мной издеваться
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021